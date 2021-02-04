Украина признала критическую ситуацию с углем

Запасов угля на Украине по состоянию на начало февраля в 5,5 раза меньше, чем на тот же период прошлого года. Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Ведомство признало ситуацию критической и объявило, что та может закончиться «общесистемной аварией в объединенной энергосистеме Украины» и графиками аварийного прекращения подачи электроэнергии потребителям.

Материалы по теме Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?

Сообщение опубликовано спустя полторы недели после того, как главный диспетчер НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко назвал ситуацию худшей за всю историю независимой Украины. По его словам, никогда еще на ТЭС не было настолько мало топлива в этот период.

НКРЭКУ обещала провести проверку, чтобы обеспечить энергетические компании топливом и создать резервы. Однако с того момента ситуация ухудшилась. По данным Минэнерго Украины, 2 февраля на теплоэлектростанциях оставалось только 431,9 тысячи тонн угля, из них 291 тысяча газового и 140,9 тысячи антрацита.

В результате 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Хотя в прошлом году в республике был принят закон, запрещающий покупку электроэнергии из России по двусторонним договорам. До этого республика вела поставки из Белоруссии.