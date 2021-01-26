На Украине осталось рекордно мало угля

По состоянию на 25 января на украинских тепловых электростанциях оставалось 455 тысяч тонн угля. Главный диспетчер НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко назвал это антирекордом за время независимости страны, сообщает «Интерфакс-Украина».

Дополнительно он указал, что половина всех национальных запасов хранится на Луганской ТЭС (116 тысяч тонн) и Славянской ТЭС (105 тысяч тонн), причем последняя не работает.

На всех остальных есть только 220 тысяч тонн угля, что «совершенно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны». Для безопасного минимума Украине надо еще 522 тысячи тонн.

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На прошлой неделе, во время морозов, сбалансировать энергосистему удалось только благодаря наращиванию поставок из Белоруссии в полтора раза. Однако дальнейшему росту поставок мешает недостаточная пропускная способность между энергосистемами стран. По словам Зайченко, если срочно не поставить необходимый уголь на ТЭС, надо будет сжигать дополнительные объемы газа, либо отключать потребителей.

В свою очередь гендиректор АО «ДТЭК Днепроэнерго» Сергей Дегтяренко объяснил, что дефицит угля возник из-за резкого похолодания, которое не предусмотрели в планах по поставке угля. Ожидалось, что ТЭС продолжит снижение выработки, но из-за резкого роста тепловой генерации топлива понадобилось значительно больше.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) начала внеплановые проверки энергетических компаний, чтобы обеспечить их топливом и создать резервы.

Ранее стало известно, что поставки российского угля через морские порты показали рост по итогам года. В среднем увеличение составило 7 процентов, а для крупнейших терминалов — около 10 процентов. Также на фоне резких холодов Россия нарастила поставки угля в Европу, а его стоимость с конца ноября взлетела на 23 процента.