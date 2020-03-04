Затраты на энергию ударят по крупной промышленности

Дифференцированный тариф на передачу энергии по магистральным сетям, которыми управляет ФСК практически не снижает нагрузки с потребителей, подключенных к распределительным сетям, но больно ударит по крупной промышленности, следует из обзора Vygon Consulting о последствиях введения дифференцированного тарифа ФСК. Об этом пишут «Ведомости».

Сейчас тариф на передачу энергии для крупных предприятий, подключенных к магистральным сетям, составляет 0,35 рубля за 1 киловатт в час. Это в 4 раза ниже тарифа для потребителей распределительных сетей на высоком уровне напряжения и в 9 раз — на низком уровне напряжения, так как они оплачивают сниженные тарифы для населения (так называемое перекрестное субсидирование). Дифференцированный тариф ФСК и должен снять с них часть социальной нагрузки и переложить ее на потребителей, подключенных к ФСК. Законопроект сейчас обсуждается в правительстве России.

По оценкам Vygon Consulting, для потребителей ФСК тариф может вырасти в два (в некоторых регионах — в три) раза, а в целом рост затрат на электроэнергию составит 10–20 процентов. «Это снизит конкурентоспособность российских товаров на внешних рынках и фактически поставит под вопрос выполнение государственной задачи наращивания несырьевого экспорта», — считает партнер Vygon Consulting Алексей Жихарев. Дополнительные затраты этих компаний оцениваются в 29 миллиардов рублей.

Рост тарифа ФСК, по оценкам Vygon Consulting, снизит инвестиционный потенциал компаний на 185–200 миллиардов рублей. Инвестресурсы могут быть перенаправлены с проектов активного развития на создание собственной генерации, привлекательность которой вырастет. В целом сокращение экспорта и инвестиций может привести к сокращению ВВП на 0,2 процента ежегодно, а запуск собственной генерации — до 1 процента ВВП.

При этом задача по снижению нагрузки перекрестного субсидирования на потребителей распредсетей не будет решена. Снижение составит в среднем не более 16 копеек за киловатт в час, то есть не более 3 процентов в конечной цене.

В «Сообществе потребителей энергии» считают, что снижения тарифа для малого и среднего бизнеса вообще не произойдет. «Недополученные доходы сетевой монополии за прошлые периоды составляют более 200 миллиардов рублей, и вся потенциальная экономия в обозримом будущем будет потрачена на их погашение, то есть на увеличение доходов сетей, — говорит заместитель директора сообщества Валерий Дзюбенко. — Рост расходов энергоемких предприятий будет транслироваться по экономическим цепочкам на малый и средний бизнес, и вместо обещанного снижения тарифов предприятия могут получить рост цен на сырье, материалы и оборудование».

Дифференциация тарифов ФСК направлена не на решение вопроса перекрестного субсидирования, а на «обеспечение прозрачности и справедливости распределения нагрузки по перекрестному субсидированию между категориями бизнеса, включая потребителей, присоединенных к единой национальной электрической сети», подчеркивает представитель «Россетей».

По оценкам компании, после повышения тариф для потребителей ФСК все равно останется минимум в 2 раза ниже, чем для потребителей распредсетей, а рост конечной цены на электроэнергию для крупных потребителей в среднем не превысит 10 процентов в год. При этом снижение тарифа распределительного комплекса ожидается в среднем на 6 процентов, а в некоторых регионах больше. В результате, пояснил собеседник «Ведомостей», введение дифференцированного тарифа ФСК приведет к росту ВВП на 75 миллиардов рублей в год. Снятие ежегодной нагрузки с малого и среднего бизнеса в сумме 35 миллиардов рублей приведет к росту инвестиционного потенциала для его развития, расширению продуктовой линейки и, как следствие, росту выручки и налоговой базы, отметил он. Минэнерго ожидает снижения тарифов на услуги по передаче энергии по распредсетям в среднем на 4,3 процентов, сказал представитель ведомства.

«Странно, когда за перекрестное субсидирование платят только компании, подключенные к распределительным сетям, а самые крупные компании, обладающие сильными лоббистскими способностями, подключены напрямую к магистральным сетям и не участвуют в этом», — говорит старший аналитик АКРА Денис Красновский.

Схожего мнения придерживается и директор Фонда развития энергетики Сергей Пикин. Он отмечает, что крупная промышленность в отличие от бизнеса имеет больший политический вес, ей проще получить финансирование, а размер платы за электроэнергию для нее в несколько раз меньше. В результате дифференциации тарифа перераспределяется примерно 37 миллиардов рублей, это около 3 процентов от общей выручки сетей. Незначительное снижение тарифа в расчетах для потребителей распредсетей объясняется тем, что таких потребителей кратно больше, поэтому это выглядит как средняя температура по больнице, но для конкретных предприятий снижение может быть ощутимым, заключает Сергей Пикин.

