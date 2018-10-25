В En+ Development рассказали о минусах «перекрестки» для населения

Перекрестное субсидирование остается одной из наиболее актуальных проблем в электроэнергетике, а его ликвидация обеспечит не только рост промышленности и экономики, но и реальный рост благосостояния населения, рассказал в интервью радиостанции BFM генеральный директор En+ Development Владимир Кирюхин.

По его мнению, отсутствие решения по данному вопросу приводит к снижению роста промышленного производства. «Могли бы расти на 7 процентов, а растем на 3,5 процента», — отметил Кирюхин. «И перекрестное субсидирование играет тут не последнюю роль. Перекрестное субсидирование бьет не столько по энергетикам, сколько по крупным промышленным производствам, лишая их возможности развития. При этом мы понимаем, что реальный рост благосостояния населения не может быть обеспечен за счет льгот и субсидий — его может дать только развитие промышленности и рост экономики», — подчеркнул Кирюхин.

«А вот когда мы снимем дополнительную нагрузку с промышленных предприятий, тем самым мы сможем обеспечить рост производства на этих предприятиях, создание дополнительных рабочих мест, дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней», — поделился своим мнением топ-менеджер En+ Development. «И тогда уже не будет необходимости обеспечивать население дополнительными субсидиями», — выразил уверенность Кирюхин.

При этом, по мнению Владимира Кирюхина по вопросу дифференцированных тарифов «решение проблемы должно быть комплексным». «При введении дифференцированного тарифа на электроэнергию мы должны стремиться к тому, чтобы ни в коем случае не пострадали социально незащищенные слои населения — им, может быть, нужно еще и снижать эту оплату. Но вполне обеспеченные люди, у которых коттеджи по тысяче метров отапливаются электричеством или те, кто пытается установить у себя оборудование для майнинга, они не должны платить по социальному тарифу», — подчеркнул он. В этой связи, необходимо решать проблему газификации, и не только для дачных участков. «В Сибири у нас есть регионы, которые еще не газифицированы. Необходимо и участие бюджета: ликвидация перекрестного субсидирования в полном объеме за счет региональных бюджетов увеличит расходную часть этих бюджетов всего на 2-4 процента», — считает он.

В настоящее же время, по словам генерального директора En+ Development, те предложения по ликвидации перекрестного субсидирования, которые рассматриваются заинтересованными правительственными органами, недостаточно проработаны. «Здесь нужно посчитать цифры и определить то необходимое количество электроэнергии, которое нужно рядовому домохозяйству, а все, что выше потребляется, нужно оплачивать либо по повышенному тарифу, либо прийти к экономически обоснованному», — говорит он.

В настоящее время, по словам Кирюхина, в конечной цене на электроэнергию стоимость услуг по передаче превышает 60 процентов, и, по сути, это оплата за поддержание в работоспособном состоянии всего электросетевого комплекса России, протяженность которого 2,5 миллиона километров. «Из них более 80 процентов — это распределительный сетевой комплекс, которым промышленность не пользуется и в идеале не должна за него платить, но на сегодняшний день она платит. Кстати, в Советском Союзе было все наоборот: там все платили по себестоимости. Предприятия платили 2 копейки за киловатт-час, а население — 4 копейки, то есть тарифы были экономически обоснованны», — говорит генеральный директор En+ Development.