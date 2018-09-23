Российские олигархи начали возвращать активы на родину

Российские предприниматели, опасающиеся усиления американских санкций против крупного отечественного бизнеса, возвращают активы на родину. Об этом пишет Bloomberg.

«Быть россиянином в настоящий момент токсично. И чем ты богаче, тем ты токсичнее», — высказался об отношении к олигархам в мировых финансовых кругах глава Московской биржи Олег Вьюгин.

По информации издания, крупные российские бизнесмены массово переводят свои средства со счетов в Европе и США в государственные российские банки или местные отделения европейских банков. В то же время Сбербанк сообщил о росте объемов корпоративных вкладов на 17 процентов с начала 2018 года (что эквивалентно 98 миллиардам долларов).

Тенденция возвращения активов проявилась после введения апрельских санкций США против аффилированных с российским правительством бизнесменов. Ее также усиливают опасения введения американскими властями новых санкций против Москвы из-за подозрений во вмешательстве в выборы президента США и обвинений в отравлении отечественными спецслужбами разведчика Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом на территории Великобритании.

При этом объем оттока капитала из России за 2018 год все равно прогнозируется на уровне 50 миллиардов долларов, что вдвое превышает показатели прошлого года. Эта сумма, впрочем, включает в себя продажу иностранцами рублевых облигаций, выплаты корпоративных долларовых долгов и обмен рублей на доллары и евро в пределах России.

В апреле Минфин США ввел санкции против семи российских олигархов и более чем десятка крупных компаний, включая UC Rusal и En+. Такие предприниматели, как Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, в течение нескольких часов после их принятия потеряли миллиарды долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!