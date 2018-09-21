Кремль указал США на слишком частое использование санкций

Россия сохранит принцип взаимности по отношению к западным санкциям, однако США слишком часто используют этот инструмент. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Говоря об ответных действиях, представитель Кремля подчеркнул: «Будут предприниматься те меры, которые наилучшим образом соответствуют интересам РФ». По словам Пескова, американская сторона слишком часто прибегает к таким мерам, и «можно сбиться с ног, если пытаться реагировать на каждое такое недружественное проявление».

«Но то, что мы придерживаемся и будем придерживаться принципа взаимности, ни у кого не должно вызывать сомнения», — подытожил Песков.

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В четверг, 20 сентября, президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении уже действующих в отношении России санкций.

В начале августа США одобрили расширение санкций в отношении России за якобы использование запрещенных видов вооружения и допустили их распространение на государственный долг России. Первая часть рестриктивных мер, вступающая в силу 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций вводится с отсрочкой на три месяца.

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