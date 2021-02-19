В России предложили расширить льготы по ЖКУ

Общественники предложили расширить льготы по плате ЖКУ, начислив малоимущим субсидии на оплату при наличии долгов. Идея сформулирована в письме Общественной палаты РФ и НП «ЖКХ-Контроль» премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет издание «Известия».

На данный момент субсидии перестают начислять, если получатель в течение двух месяцев не оплачивает коммуналку. Авторы обращения подчеркивают, что запрет на выдачу субсидий для граждан с долгами приводит к появлению замкнутого круга.

«Гражданин не может получить субсидию, поскольку у него есть долги. А они продолжают накапливаться, поскольку нет субсидии», — пояснила автор инициативы, глава комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам, руководитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

В письме также говорится, что главе кабмина предложили изменить подход к оценке семейного дохода, по которому определяется право на помощь. На данный момент учитывают показатель за последние полгода, общественники считают необходимым сократить срок до двух месяцев. Так можно помочь людям с нестабильным заработком или тем, кто потерял работу.

Ранее были названы суммы штрафов за неоплату коммунальных услуг из-за коронавируса. По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Максима Егорова, средняя сумма за неоплату ЖКУ с апреля 2020-го, когда был введен мораторий на взыскание неустойки за просрочку платежей, не превышает 1 тысячу рублей.

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