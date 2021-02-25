Раскрыта сумма долга россиян за услуги ЖКХ

Общая сумма долга россиян за жилищно-коммунальные услуги минувшей осенью достигла 625 миллиардов рублей. Только за период пандемии она увеличилась на 55 миллиардов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

Согласно раскрытой информации, около 276 миллиардов рублей граждане задолжали управляющим компаниям, товариществам собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительным кооперативам (ЖСК). Из них 150 миллиардов — это долги за содержание жилых помещений, 51 миллиард недоплачено за отопление, 14,9 миллиарда — за холодную воду, и 24 миллиарда — за горячую. Еще около 14,5 миллиарда россияне задолжали за водоотведение, 12 миллиардов — за электроэнергию, и 0,82 миллиарда — за газ.

Непосредственно ресурсоснабжающим организациям граждане должны 350 миллиардов рублей. Прирост общей суммы долга на 55 миллиардов — это очень большой показатель, заявила изданию директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. По ее мнению, часть долгов вообще не будет погашена, так как некоторые организации (ТСЖ и управляющие компании) прекратили свою деятельность.

Эксперт отметила, что собираемость платежей за услуги ЖКХ напрямую не связана с уровнем платежеспособности населения. В большей степени она зависит от наличия или отсутствия различных способов приема платежей и от информирования населения об этом.

В ассоциации АКОН (объединение профессиональных участников рынка обслуживания недвижимости) полагают, что платежная дисциплина россиян повысится после отмены моратория на начисление штрафов за неоплату ЖКУ, действовавшего до января 2021-го. При этом у значительного количества граждан задолженность будет копиться ускоренными темпами — прежде всего из-за падения доходов.

Ранее в феврале россиян предупредили о возможном росте тарифов на свет и отопление. Он может произойти из-за увеличения утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году, пояснил замминистра энергетики Анатолий Яновский в письме в Минэкономразвития и Минпромторг.

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