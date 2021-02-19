На возлюбленного блогерши Инстасамки подали в суд за долги по ЖКХ

Возлюбленный блогерши Инстасамки Олег Еропкин задолжал коммунальным службам за свет и газ. На 20-летнего юношу подали в суд и потребовали возместить всю сумму, передает Telegram-канал Mash.

По данным издания, у звездной пары нет своего жилья, поэтому они регулярно меняют место жительства. Однако у Еропкина все равно появился долг за коммунальные услуги в размере 8800 рублей — журналисты не уточняют, откуда он взялся.

Инстасамка (реальное имя Дарья Зотеева) прославилась в сети благодаря участию в многочисленных скандалах. В середине февраля блогерша опубликовала несколько сторис, в которых унизила визажистов за опоздание, затем обматерила их и выбросила их вещи за дверь. Из-за этого звезду интернета лишили роли в мультфильме «100 процентов Волк», где она озвучивала одну из героинь.

Ранее Инстасамка вызвала негодование в сети тем, что оскорбила курьера за несоблюдение карантинных мер. Из-за этого ее аккаунт заблокировали в сервисе доставки еды.