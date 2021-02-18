С обматерившей визажисток популярной блогершей начали отказываться сотрудничать

Российская блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, лишена роли в мультфильме, сообщает РИА Новости. С ней начали отказываться сотрудничать кинокомпания и артисты, в том числе певица Клава Кока.

В кинопрокатной компании TenLetters рассказали, что Зотеева ранее озвучила героя в мультфильме «100 процентов Волк». По данным пресс-службы, блогерша была на озвучке еще летом 2020 года. Мат в адрес визажисток и слова про «обслуживающий персонал» они посчитали недопустимыми.

Гендиректор Дмитрий Можаев сообщил, что узнал о ситуации из интернета. «Мы приняли решение прислушаться к нашим зрителям, пожелавшим нам заменить голос Дарьи Затеевой на другого актера дубляжа», — рассказал он.

Глава кинокомпании добавил, что они не хотят, чтобы «анимация ассоциировалась с чем-то из области негатива». «Мы объявляем о прекращении сотрудничества с Дарьей Зотеевой», — заявил он.

Артисты также выступили с критикой блогерши, выпускающей песни. Так, певица и блогерша Клава Кока опубликовала в сторис Instagram обращение к Инстасамке, объявив об отказе от совместной работы с Зотеевой. Артистка прямо не сообщила причину, однако упомянула, что считает «ее поступок низким», а оскорбленных ею людей — «в тысячу раз достойнее» самой блогерши. «Надеюсь, что жизнь нас с тобой никогда не сведет», — добавила певица.

16 февраля Зотеева опубликовала несколько сторис, в которых унизила визажистов за опоздание, а затем обматерила их. Она также выкинула вещи и предметы сотрудниц за дверь. Затем Инстасамка пожаловалась на плохую работу устроенных к ней людей. Блогерша назвала их «обслуживающим персоналом» и «нищими *** (уродами), которые никогда в своей жизни ничего не поменяют».