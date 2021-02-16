Российская блогерша обматерила визажисток и осудила «обслуживающий персонал»

Российская блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, унизила визажистов за опоздание, а затем обматерила их. Ролик инцидента и комментарии девушка опубликовала в сторис Instagram.

«Девочки, знаете что? Это было последнее ваше опоздание. Вышли обе *** (ушли) из моей квартиры! Обе собрали свои кисточки *** (ужасные) и *** (вышли) из моей квартиры!» — сказала она визажисткам. В следующем ролике Инстасамка берет косметичку и выкидывает ее за дверь, а затем выбрасывает чемодан сотрудниц и их куртки. Эти действия она сопровождает матом в адрес визажисток.

Позже блогерша подчеркнула, что это был последний день, когда она терпела неуважение в свою сторону. Она пожаловалась на то, что до этого оператор, который должен быть работать на съемках ее клипа, проспал авиарейс. «Чтобы еще раз какие-то педовки позволили себя так вести?! Опаздывать хоть на минуту ко мне?! Я буду просто выгонять!» — добавила возмущенная Зотеева, осудив выгнанных визажисток.

Она посчитала, что теперь будет организовывать опрос в соцсети, как поступить с плохо работающим сотрудником — «вытряхнуть на него пепельницу или облить мочой». «Вы — обслуживающий персонал, который будет всегда сидеть и винить всех в том, что вы *** (плохо) живете. Вы нищие *** (уроды), которые никогда в своей жизни ничего не поменяют», — заявила она, а затем плюнула в камеру.

«Два месяца работала с одной ассистенткой, знаете что она сделала? Украла около 200 тысяч рублей из нашего бюджета!» — вспомнила возмущенная Зотеева. Она также обратилась к блогерам и певицам, которые идут к тем же визажистам, фотографам и стилистам. «Если вы до сих пор работаете с ними, значит, вам нравится терпеть опоздания и прочую *** (чушь)», — заключила Инстасамка.

В январе 2021 года Инстасамка оскорбила курьера, плеснув в него содержимым пепельницы. Блогерша так отреагировала на то, что сотрудник держал заказ рукой без перчатки. Ее действия негативно восприняли в сети. Позже «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» объявили, что будут блокировать или ограничивать доступ клиентов к функциям сервисов при агрессии и грубом отношении к курьерам.