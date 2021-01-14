Популярная блогерша пошутила про изнасилование на свидании и возмутила юзеров

Популярная блогерша Мэри-Белль Киршнер (Mary-Belle Kirschner), известная в сети как Белль Дельфин (Belle Delphine), рассердила подписчиков новыми фотографиями. В Twitter она намекнула на то, что ее будто бы изнасиловали на свидании.

Девушка опубликовала снимки, на которых она сидит в фургоне связанная по рукам и ногам, а ее рот заклеен изолентой. На последнем кадре неизвестный мужчина в маске прижимает блогершу к дереву, чтобы изнасиловать. «Мое идеальное первое свидание», — написала она в комментарии к посту и добавила в конце смайлик с сердечком.

Сообщение Дельфин вызвало негативную реакцию среди пользователей соцсети. Некоторых возмутила публикация из-за того, что подобные посты могут легко вызвать психологическую травму у переживших сексуальное насилие. Другие отметили, что Дельфин поощряет жестокость.

«Проблема в том, что многие мужчины здесь увидят это и подумают, что это нормально. Они не знают о стоп-словах, долгих дискуссиях и терапии, которую проходят перед тем, как участвовать в подобной сцене. Они просто видят изнасилование», — написала пользовательница ameIia_says.

Часть подписчиков обратили внимание на детскую одежду Дельфин. Они посчитали, что в сочетании с фирменным поведением девушки, подобные фотографии превращают в фетиш насилие над детьми.

Белль Дельфин занимается косплеем, на ее Twitter подписаны 1,5 миллиона человек, а на Instagram — более 600 тысяч. Кроме того, у нее есть аккаунт на сервисе OnlyFans, где можно зарабатывать на откровенных фотографиях и видео. С конца 2020 года там выходит порно с ее участием.