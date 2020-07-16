Презервативы популярной блогерши по 700 рублей за штуку вызвали вопросы в сети

Популярная блогерша Белль Дельфин (Belle Delphine), настоящее имя которой Мэри-Белль Киршнер (Mary-Belle Kirschner), в своем Twitter-аккаунте объявила о начале продаж собственных презервативов. Инициатива девушки вызвала вопросы у пользователей сети.

В комментариях к видео, которое набрало более 600 тысяч просмотров, пользователи усомнились в том, что продукция блогерши окажется качественной. Многие заметили, что подписчикам Дельфин презервативы вовсе не понадобятся: они якобы предпочитают виртуальный секс и мастурбацию.

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Юзеров возмутила и цена на контрацептивы. На сайте блогерши презервативы Gamergirl продаются по 10 долларов (около 700 рублей) за штуку. При этом, судя по надписи в магазине, их уже раскупили. Кроме того, там можно купить постеры с фотографиями Дельфин — их на данный момент также нет в доступе.

Белль Дельфин — косплеерша, на ее Twitter подписаны почти 900 тысяч человек, а на Instagram — 456 тысяч. Кроме того, у нее есть аккаунт на сервисе OnlyFans, где можно зарабатывать на публикации откровенных фотографий и видео.