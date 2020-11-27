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Популярная блогерша рассказала о скором выходе порно с ее участием

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Фото: @belledelphine4life

Популярная блогерша Белль Дельфин (Belle Delphine), настоящее имя которой — Мэри-Белль Киршнер (Mary-Belle Kirschner), рассказала, что в скором времени выйдет порно с ее участием. Об этом она сообщила в интервью Happy Hour Podcast на YouTube.

По словам девушки, ролик, который станет первым подобным опытом в ее жизни, пока еще не снят. Дельфин сообщила, что видео планируется выпустить 25 декабря, в день католического Рождества, в аккаунте блогерши в сервисе OnlyFans.

Она добавила, что порно будет записано с близким человеком — ее партнером, с которым они вместе три года. «Он был со мной еще до того, как я стала Белль Дельфин», — заметила блогерша и уточнила, что личность ее возлюбленного в видео не будет раскрыта. Девушка также добавила, что планирует продать презерватив, который будет использоваться во время съемок.

Недавно Дельфин также опубликовала короткое видео, в котором показала грудь. «Ранее никогда ничего не показывала. Это было сумасшедше, но в то же время я испытала ощущение свободы», — рассказала она. Блогерша объяснила, что всегда боялась стать жертвой утечки откровенных фото или видео, а теперь чувствует себя «неуязвимой».

Ранее Белль Дельфин сообщила, что ее канал на YouTube удалили без объяснения причин. По ее словам, в результате действий администрации видеохостинга она лишилась видео. При этом она не получала никаких предупреждений.

В июле Дельфин объявляла о начале продаж собственных презервативов. Инициатива девушки вызвала вопросы у пользователей сети. Юзеры усомнились в том, что продукция блогерши окажется качественной.

Белль Дельфин занимается косплеем, на ее Twitter подписаны почти 900 тысяч человек, а на Instagram — 456 тысяч. Кроме того, у нее есть аккаунт на сервисе OnlyFans, где можно зарабатывать на публикации откровенных фотографий и видео.

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