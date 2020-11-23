YouTube удалил весь «сексуальный контент» популярной блогерши

Популярная блогерша Белль Дельфин (Belle Delphine), настоящее имя которой Мэри-Белль Киршнер (Mary-Belle Kirschner), сообщила в Twitter, что ее канал на YouTube удалили без объяснения причин.

По словам Дельфин, которая также имеет аккаунт в сервисе OnlyFans, в результате действий администрации видеохостинга она лишилась всех опубликованных видео. «Эй, команда YouTube, почему мой аккаунт был удален без предупреждений или ограничений за "сексуальный контент"?» — обратилась она к видеохостингу.

Девушку поддержал и известный блогер Keemstar, специализирующийся на новостях и событиях в мире YouTube. Он опубликовал один из роликов Дельфин и сравнил его с клипом на песню WAP в исполнении Cardi B и Megan Thee Stallion. У роликов откровенное содержание, однако музыкальный ролик YouTube не блокировал. Более того, он находится во вкладке «Тренды», констатировал блогер.

В июле Дельфин объявила о начале продаж собственных презервативов. Инициатива девушки вызвала вопросы у пользователей сети. Юзеры усомнились в том, что продукция блогерши окажется качественной. Многие заметили, что подписчикам Дельфин презервативы якобы и вовсе не понадобятся.

Белль Дельфин занимается косплеем, на ее Twitter подписаны почти 900 тысяч человек, а на Instagram — 456 тысяч. Кроме того, у нее есть аккаунт на сервисе OnlyFans, где можно зарабатывать на публикации откровенных фотографий и видео. Также она публиковала ролики на YouTube, в том числе и откровенные, но, как заверяет автор, без нарушений правил видеохостинга.