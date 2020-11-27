Желающая популярности блогерша превратила парня-военного в посмешище

Военнослужащий пожаловался на Reddit на свою девушку, которая регулярно публиковала в TikTok видео о нем. Мужчина уточнил, что она снимала ролики из хороших побуждений, однако из-за ее блога он стал предметом насмешек сослуживцев.

К примеру, она сравнивала мужчину со своим бывшим бойфрендом, который не был военным, и утверждала, что «теперь встречается не с мальчиком, а с мужчиной». Желающая популярности девушка также публиковала скриншоты их переписки и записи видеозвонков, показывая, как сильно она скучает по возлюбленному.

Герой истории отметил, что большинством подписчиков его подруги были военные, а о блоге знали его сослуживцы. В итоге на своей военной базе мужчина превратился в посмешище: сослуживцы постоянно насмехались над ним из-за трогательных видео возлюбленной, а командир неоднократно публично высмеивал его.

«Я знаю, что моя девушка любит меня и снимает видео это из любви, но это должно прекратиться», — заключил автор. Он добавил, что поговорил с подругой и попросил ее перестать публиковать ролики о нем, объяснив, как это усложняет его жизнь. Однако девушка расстроилась, назвала мужчину неблагодарным и обиделась.

Военнослужащий попросил оценить, правильно ли он поступил, и многие пользователи Reddit поддержали его. Jordak_keebs посчитал, что у девушки неправильно расставлены приоритеты: «Она больше заботится о своем имидже армейской девушки, чем о ваших отношениях». Некоторые также посоветовали рассказчику объяснить возлюбленной, что ее публикации создают риск для его безопасности.