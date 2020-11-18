Девушка вышла замуж за брата и нашла этому необычное объяснение

Девушка рассказала, что вышла замуж за брата, а когда об этом узнала ее подруга, они поссорились и перестали общаться. Пользовательница Reddit с ником notakethecookie рассказала о своем поступке и нашла ему необычное объяснение.

По ее словам, с будущим мужем она познакомилась в колледже, они не были родственниками. Когда он сделал ей предложение, их родители встретились. Мать девушки была вдовой, отец юноши — разведен. «Сначала было странно, но потом мы поняли, что они влюблены. С нашего разрешения они начали встречаться и вскоре сыграли свадьбу», — пояснила автор поста.

Примерно через год после свадьбы родителей молодые тоже поженились. Конфликт автора с подругой произошел, когда она узнала, что их родители вместе. «Она назвала меня и моего мужа отвратительными, сказала, что не хочет, чтобы мы были рядом с ней, так как ей мерзко лишь от одного знакомства с нами. Она действительно вышла из себя и сбежала еще до того, как мы успели объяснить ситуацию», — рассказала notakethecookie.

Теперь она переживает из-за отношений с подругой, которой дорожит. Автор задумалась, могли ли они с мужем и вправду поступить мерзко. В комментариях большинство юзеров посчитали такое недовольство необоснованным. Они засомневались, что девушка действительно была хорошей подругой. External-Count5252 подчеркнул, что «такая дружба вряд ли стоит того, чтобы бороться за ее спасение».

Ранее пользовательница Reddit, которая собиралась выйти замуж, поделилась историей о том, как лучшая подруга призналась ей в любви. По словам рассказчицы, это произошло за неделю до ее свадьбы, и в итоге девушки поссорились.