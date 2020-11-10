Родственниц жениха обругали за неподобающие наряды через 25 лет после свадьбы

Родственницы новобрачных появились на свадьбе в белых нарядах и подверглись критике в сети. На фото, анонимно опубликованное на портале Reddit, обратили внимание в The Sun.

На размещенном в сети кадре невеста в белом подвенечном платье с пышной юбкой и фатой позирует с семьей своего жениха. При этом мать последнего одета в белое платье свободного кроя, а его сестра появилась в кадре в белом брючном костюме и с сумкой такого же цвета.

Отмечается, что снимком 25-летней давности решил поделиться ребенок виновников торжества. Юзер отметил, что его мать была очень зла из-за того, что гости пришли на мероприятие в неподобающей одежде.

Эту мысль поддержали и другие подписчики портала. «Это было некорректно тогда, и сейчас это все так же неправильно!», «Это неуважительно», «Выглядит, будто это заранее обговоренный дресс-код», — комментировали они.

В августе неизвестную мачеху раскритиковали за попытку перещеголять невесту в белом платье на свадьбе. Когда в сети появилось фото анонимной гостьи, многие приняли ее за виновницу торжества: она была одета в длинное белое платье, украшенное стразами и кружевом. Пользователи сети обругали мачеху за выбор наряда.