Мачеху раскритиковали за попытку перещеголять невесту в белом платье на свадьбе

Мачеха невесты выбрала для мероприятия белый наряд и подверглась критике. На соответствующую дискуссию на портале Reddit обратили внимание журналисты Daily Star.

Когда в сети разместили фотографию анонимной гостьи со свадьбы, многие приняли ее за виновницу торжества: женщина была одета в длинное белое платье, украшенное стразами и кружевными деталями на плечах и груди.

Юзеры сочли наряд мачехи неуместным и обругали ее в комментариях за попытку перещеголять невесту. «Есть куда больше способов привлечь к себе внимание, которые не сразу выставят тебя в дурном свете», «Будь это моя свадьба, я бы прогнала такую гостью», «Это платье наиболее свадебное из всех, что я видела. Ужасно неуместно», «Угадайте, у кого бы сразу появилось огромное пятно на наряде, будь я другом невесты? Такие вещи меня бесят», — возмущались они.

В марте анонимную свекровь обругали в сети за попытку перещеголять невесту в белом наряде на свадьбе. Гостья поделилась фото с торжества, на котором мать жениха запечатлена в длинном платье белого цвета с открытыми плечами. Пользователей сети возмутил ее поступок.