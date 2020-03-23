Свекровь попыталась перещеголять невесту в белом платье и была обругана

Анонимную мать жениха обругали в сети за попытку перещеголять невесту в белом наряде на свадьбе. Фотография и комментарии появились в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»).

На размещенном снимке запечатлена женщина в белом платье в пол с открытыми плечами. «Наконец-то у меня появилось что-то, чем можно поделиться! Свекровь бросила вызов невесте и надела белое платье», — рассказала в описании автор поста.

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Подписчики сообщества раскритиковали поступок матери жениха в комментариях. «Как же я ненавижу таких свекровей», «Это не просто белое платье, это платье свадебного фасона. Какая же сука», «Откуда берутся такие свекрови?», «Платье сидит на ней ужасно», — сетовали они.

В марте еще одну мать жениха высмеяли в сети за вульгарный наряд на свадьбе сына. Ее сфотографировали в облегающем кружевном комбинезоне синего цвета с эффектом голого тела и американской проймой. В то время как виновница торжества появилась в «скромном» белом платье в пол с пышной юбкой и закрытым топом.

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