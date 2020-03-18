Мать жениха обругали в сети за попытку перещеголять невесту в вульгарном наряде на свадьбе. Фотография и комментарии появились в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»).

На опубликованном кадре запечатлена женщина в облегающем кружевном комбинезоне синего цвета с эффектом голого тела и американской проймой. Сама невеста выбрала для торжества «скромное» белое платье в пол с пышной юбкой и закрытым топом. «Я считаю позором прийти на такое мероприятие в обтягивающем комбинезоне, чтобы специально переключить внимание публики с невесты на свою персону. Особенно с учетом того, что последняя пришла в сдержанном элегантном наряде», — высказалась автор поста.

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Комментаторы раскритиковали внешний вид матери жениха. «Ужасно все: и костюм, и его цвет», «Ее наряд меня смущает. Интересно, о чем она думала, выбирая именно его», «Ее сыну должно быть стыдно за такую мать», — писали они под снимком.

Аналогичная ситуация произошла и на другой свадьбе. В январе анонимная невеста пожаловалась на золовку, которая решила перещеголять ее на свадьбе, надев длинное белое платье. Автор поста написала о том, что женщина купила себе очень дорогой наряд, зная, что стоимость свадебного платья была невелика. Комментаторы поддержали невесту и обругали ее родственницу, назвав ту подлой.

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