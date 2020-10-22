Женщина пришла на чужую свадьбу в подвенечном платье и «разрушила ее»

Женщина пришла на свадьбу сводной сестры в платье, которое она надевала на собственную церемонию несколько лет назад, и получила в свой адрес обвинение в желании перещеголять невесту. На историю, анонимно рассказанную на портале Reddit, обратили внимание в Mirror.

По словам автора поста, четыре года назад она вступила в брак на небольшой закрытой церемонии. Вместо традиционного белого наряда девушка выбрала синее платье до колен, которое впоследствии надевала и на другие праздники. Его же незнакомка решила вновь надеть на торжество родственницы.

Однако, узнав подвенечный наряд, последняя заявила, что сестра захотела привлечь к себе внимание остальных гостей и разрушила ее свадьбу.

В заключение героиня материала попросила пользователей портала помочь ей решить, стоит ли приносить извинения невесте, а также высказать мнение по поводу сложившейся ситуации. Некоторые юзеры раскритиковали выбор рассказчицы. «Ты не позаботилась о чувствах сестры, надевая свадебное платье на чужую церемонию. Это, конечно, не конец света, но довольно неприятно», «Ты поступила очень глупо, заставив переживать сестру еще и об этом в и без того волнительный день», — писали они.

Другие, напротив, встали на ее защиту. «Твое платье совершенно не выглядит как свадебное. А сестра создает драму на пустом месте», «Ты носишь его на разные мероприятия, следовательно, это больше не свадебное платье», «В этой ситуации меня больше шокируют претензии невесты», — высказались комментаторы.

В августе неизвестную мачеху также раскритиковали за попытку перещеголять невесту в белом платье на свадьбе. Когда в сети появилось фото анонимной гостьи, многие приняли ее за виновницу торжества: она была одета в длинное белое платье, украшенное стразами и кружевом. Пользователи сети обругали мачеху за выбор наряда.