Гостью свадьбы пристыдили за попытку перещеголять невесту нарядом

Гостью свадьбы раскритиковали за появление на мероприятии в светлом наряде. На соответствующую дискуссию на портале Reddit обратили внимание журналисты Daily Star.

Анонимный пользователь разместил в сети снимок, на котором запечатлена пара приглашенных на торжество. Гостья одета в длинное облегающее платье цвета слоновой кости с декольте, кружевной отделкой и шлейфом. Ее спутник одет в темный костюм и белую рубашку.

Пользователи платформы пристыдили девушку за попытку перещеголять невесту. «Это не то чтобы неуместное платье, это и есть свадебное платье. У него даже есть шлейф. Было бы обидно, если бы кто-то случайно пролил на него бокал каберне», «По сути это то же самое, что закричать "смотрите на меня!" в один из самых важных дней в жизни кого-то другого», «Неужели у нее нет подруги, которая бы подсказала, что каким бы прекрасным ни было платье, это не тот случай, когда его нужно надеть?», «Наденьте это на мою свадьбу, и я лично вышвырну вас», — высказывались они.

Ранее в августе неизвестную мачеху тоже раскритиковали за попытку перещеголять невесту в белом платье на свадьбе. Когда в сети появилось фото анонимной гостьи, многие приняли ее за виновницу торжества: она была одета в длинное белое платье, украшенное стразами и кружевом. Пользователи сети обругали мачеху за выбор наряда.