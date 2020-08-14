Невеста пожаловалась на наряд будущей свекрови на свадьбу и подверглась критике

Невеста раскритиковала платье свекрови и озадачила пользователей сети своей жалобой. На фото и комментарии, которые появились в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), обратили внимание журналисты Daily Star.

Так, виновницу торжества разозлило, что свекровь собирается прийти на ее свадьбу в белом платье с крупным цветочным принтом. Она опубликовала запись в упомянутом сообществе и обратилась за советом к подписчикам. «На прошлой неделе моя будущая свекровь написала мне, что выбрала наряд для нашей свадьбы. Но он белый! Я отправила его своей маме, и она считает, что платье нормальное, так как на нем есть цветы. Но мне кажется, что это неправильно. Даже я не буду в белом (мое платье цвета шампанского)», — поделилась она.

Пост стал вирусным и его прокомментировало больше 250 человек. При этом пользователи раскритиковали виновницу торжества за то, что она слишком требовательная. «Никто не собирается путать ее с невестой, платье даже отдаленно не напоминает свадебное, никого это не волнует», «Выглядит, как идеальное платье для свекрови. Невесте нужно остыть», «Вау, я вообще не вижу проблемы в этом платье», «Люди такие утомительные. Господи, да пусть женщина придет в этом проклятом платье с цветочным рисунком», — высказывались юзеры.

Ранее в августе мачеху раскритиковали за попытку перещеголять невесту в белом платье на свадьбе. Когда в сети появилось фото анонимной гостьи, многие приняли ее за виновницу торжества: женщина была одета в длинное белое платье, украшенное стразами и кружевом. Пользователи сети обругали мачеху за выбор наряда.