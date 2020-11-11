Девушка призналась лучшей подруге в любви за неделю до ее свадьбы

Пользовательница Reddit, которая собиралась выйти замуж, поделилась историей о том, как лучшая подруга призналась ей в любви. По словам рассказчицы, это произошло за неделю до ее свадьбы, и в итоге девушки поругались.

Автор поста сообщила, что когда только начала отношения с будущим женихом, ее лучшая подруга начала вести себя странно. В частности, она утверждала, что парень «крадет ее у подруги». Тем не менее они продолжали дружить. «Она говорила, что мы "платонические родственные души" и что она хочет, чтобы в старости мы жили с кошками», — уточнила рассказчица.

За несколько дней до свадьбы подруга пользовательницы Reddit пришла к ней в слезах и сказала: «Это нечестно! Это должна быть я! Я должна быть там с тобой, а не он». Так рассказчица поняла, что ее подруга ревнует не потому, что она выходит замуж, а потому, что она выходит замуж за другого.

Рассказчица отметила, что никогда не догадывалась о чувствах подруги. Она также уточнила, что не смогла бы ответить ей взаимностью в любом случае, потому что ее привлекают мужчины, а не женщины. Тем не менее подруга осыпала девушку обвинениями, и в итоге они поссорились.

Пользовательница Reddit решила не приглашать влюбленную в нее подругу на свадьбу. Узнав об этом, та устроила скандал. «Она сказала, что если я не позову ее, для нее это будет значить, что мы больше не друзья из-за ее гомосексуальности», — написала рассказчица. Девушка уточнила, что ориентация подруги не имеет для нее никакого значения, однако та отказывается верить этому. Автор поста также добавила, что после ссоры подруга написала ей множество сообщений, в которых назвала ее ужасным человеком, пожаловалась на жизнь и потребовала позвать ее на свадьбу. Однако рассказчица настояла на своем.

В комментариях на Reddit девушка нашла поддержку. Пользователи согласились с тем, что ее подруга ведет себя нездорово. Один из юзеров порекомендовал автору обратиться к терапевту, чтобы пережить эту ситуацию. Другой напомнил о том, что приглашать на свадьбу того, кто влюблен в жениха или невесту, — это прямой путь к катастрофе.