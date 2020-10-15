Женщина увидела сюрприз мужа на годовщину свадьбы и ушла домой

Женщина увидела сюрприз, который ее муж приготовил на годовщину свадьбы, ушла из ресторана и уехала домой на такси. Своей историей она поделилась на Reddit.

По словам 26-летней героини истории, они с супругом женаты уже три года. Перед годовщиной его мать начала активно интересоваться их планами и предложила устроить праздник у нее дома, чтобы пригласить всех родственников.

Пользовательница Reddit наотрез отказалась отмечать годовщину с матерью мужа и подчеркнула, что они были вместе в предыдущие два года. Затем супруг предложил встретиться с его родственниками в ресторане, но эта идея тоже не понравилась женщине. «Я просто хотела, чтобы мы провели время наедине, а после ужина у меня были планы, в которые не входит семья», — объяснила она.

В день праздника муж забрал ее с работы и отвез домой, причем всю дорогу он говорил по телефону с матерью. Вечером супруги приехали в ресторан, где их уже ожидала вся семья мужчины: мать, отец, сестра и кузина с детьми. Увидев их, женщина замерла на секунду, испытала ярость, развернулась и ушла.

Супруг попытался вернуть ее на празднование, но в ответ автор поста накричала на него и обвинила в том, что он испортил и превратил в семейный ужин вечер, о котором она давно мечтала. Затем к убеждениям подключалась свекровь, после чего женщина села в такси и поехала домой, пожелав родственникам вернуться к празднованию.

После этого свекровь обвинила пользовательницу Reddit неподобающем поведении, испортившем всем вечер, а также упрекнула невестку в неуважении в семье. Муж также оказался недоволен ее поведением, но отказался обсуждать произошедшее. Однако на Reddit многие встали на сторону женщины.

В комментариях некоторые отметили, что мать мужа присутствует в его жизни практически в статусе второй супруги. «Устанавливай границы и уходи каждый раз, когда он или его мать их нарушает», — посоветовал bcrowe40. «Проблема не в свекрови, проблема в муже. Если он продолжил игнорировать твои чувства, в какой-то момент ты оглянешься назад и поймешь, что прожила жизнь на втором месте рядом с его матерью», — предупредил lesmcqueenlover.