Парень нашел архивный снимок и рассказал удивительную историю своей семьи

Пользователь Reddit нашел и отреставрировал архивный снимок начала 50-х годов. На нем запечатлены оба его дедушки, которые были в молодости лучшими друзьями. Под постом он рассказал историю своей семьи, которая удивила многих комментаторов.

Парень сообщил, что его дедушка по материнской линии эмигрировал в США из Италии. Дедушка по отцовской линии вырос в очень бедной семье в Америке. Они познакомились, стали лучшими друзьями и даже жили вместе.

Первый дедушка работал в нефтяной индустрии. Когда у него уже была своя семья, он на много лет уехал по работе в Саудовскую Аравию, а затем вернулся в США — его дочь и по совместительству мать автора поста тогда училась в старших классах.

Она окончила школу в США и поступила в колледж. Во время учебы она начала встречаться с сыном лучшего друга ее отца. Затем они поженились. «К сожалению, оба мои дедушки умерли несколько лет назад», — заключил парень.

В комментариях многие написали, что история про дедушек им очень понравилась, и поблагодарили автора. Некоторые поделились подробностями собственной биографии. «Я недавно женился на дочери лучшего друга моего отца. У ее мамы даже есть фотография, на которой мы с ней младенцы! Надеюсь, мои дети смогут рассказать что-нибудь похожее», — поделился offthewall93. «Эти парни выглядят так, будто у них есть пара интересных историй», — добавил CarmichaelD.

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