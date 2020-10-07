Девушка раскрыла семейную тайну и расстроила свадьбу сестры

Девушка узнала, что ее двоюродная сестра скрыла от жениха то, что у нее есть ребенок, и выдавала сына за племянника. Она решила раскрыть семейную тайну и в итоге расстроила свадьбу родственницы. Свою историю она рассказала на Reddit.

Автор поста живет на Филиппинах. По ее словам, брак в этой стране — это крайне важная часть жизни каждого человека, а развод не считается приемлемым вариантом решения проблем. При этом ее двоюродная сестра не придерживается семейных традиций: она разрушала чужие семьи, встречалась с мужчинами ради денег, родила внебрачного ребенка и употребляет наркотики.

Недавно она встретила мужчину, которого автор поста считала полной противоположность кузины: он хорошо образованный, умный и добрый человек. Однако отношения двоюродной сестры с женихом показались девушке нездоровыми: по ее словам, партнерша постоянно осуждает его, манипулирует им и ревнует ко всем женщинам, включая его родственниц. Кузина при этом не сказала жениху, что у нее есть ребенок, представила сына как племянника и добавила, что ей бы хотелось, чтобы после свадьбы он жил с ними.

«Я не хочу, чтобы он разрушил свою жизнь этим браком», — решила пользовательница Reddit и рассказала жениху о том, что у его невесты есть ребенок. Вскоре после этого он передумал жениться на ее кузине. Вся семья автора поста в гневе из-за ее поступка, однако пользователи Reddit поддержали девушку. «Ты поступила правильно. Если бы он узнал об этом позже, было бы еще больше проблем», — написал Skeldann. Многие также подчеркнули, что она спасла бывшего жениха кузины от главной ошибки в его жизни.