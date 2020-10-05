Мужчина высмеял грудь пережившей две операции жены и возмутил родственников

Пользователь Reddit рассказал, как поругался со своей семьей из-за шутки, которую все, кроме него, посчитали неуместной. По его словам, родственников возмутило то, что он высмеял грудь жены, пережившей две операции. Сам же автор поста считает, что не сказал ничего оскорбительного.

Мужчина отметил, что за последние полгода его супруга перенесла две мастэктомии — операции по удалению молочной железы, которая, как правило, проводится в случае обнаружения раковой опухоли. Позже ей вставили грудные импланты. Муж попросил ее заодно увеличить грудь, но она отказалась. «Я был расстроен, но ничего не сказал ей», — написал он.

Когда родственники автора поста пришли навестить его жену впервые после операции, его мать сделала комплимент и сказала, что она выглядит точно так же, как и до операции. «Серьезно? Она могла увеличить грудь по страховке!» — пошутил в ответ на это мужчина.

После этого его супруга расплакалась и сказала, что он ведет себя ужасно по отношению к ней. Родственники мужчины заступились за нее. Его сестра сказала, что жена заслуживает лучшего, чем он, а его отец добавил, что вырастил придурка. «Неужели то, что я сказал, действительно было настолько оскорбительно?» — обратился мужчина к пользователям Reddit.

«Ты действительно придурок. Представь, что ты бы пережил операцию на пенисе. Неловко, правда? Уверен, что ты бы не хотел, чтобы над этим подшучивали», — написал _MyAnonAccount_ и посоветовал автору поста думать о чувствах жены. Многие также обратили внимание автора поста на то, что его супруга, пережив тяжелую болезнь, наверняка хотела вернуть именно такое тело, которое у нее было. Пользователи также раскритиковали мужчину за то, что он переживает о размере груди жены больше, чем о ее жизни после тяжелых операций.