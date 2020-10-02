Парень необычно отомстил возлюбленной за измену и записал ее реакцию на видео

Парень опубликовал два видео о том, как необычно отомстил возлюбленной за измену. Их переопубликовал на Reddit пользователь с ником Sweetquack, после чего ролики стали крайне популярны у аудитории. Пост набрал более 106 тысяч лайков и почти 6 тысяч комментариев.

Парень на видео объяснил, что узнал о неверности девушки и решил убрать весь пол с одного из этажей дома, где живет бывшая партнерша. Причина в том, что именно он оплатил все работы по замене напольного покрытия.

Оказалось, что ролики были взяты из аккаунта в TikTok. Пользователь под ником elhispanic100 выложил две видеозаписи в начале сентября. В первой он показал, как снимает поверхность пола с помощью специального устройства, а во второй — записанную на видео реакцию девушки на произошедшее.

Во время их разговора девушка возмутилась действиями парня и подтвердила, что изменяла ему. Она также заметила, что он поступил, «как ребенок», а ей «нужен мужчина».

В комментариях на Reddit, однако, большинство юзеров поддержали действия молодого человека. Некоторые предложили девушке «попросить того самого нового мужчину» заменить ей пол в доме. Другие посчитали, что изменщица попыталась в последнем разговоре надавить на возлюбленного психологически. Пользователь thompsonwins заметил, что похоже автор видео не ощутил этого, однако в его отношениях была такая ситуация, и из-за этого он впал в депрессию.