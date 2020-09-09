Продающая интимные снимки девушка уличила отца в измене и отомстила

Пользовательница Twitter по имени Сэнди (Sandy), зарабатывающая продажей интимных снимков на сайте OnlyFans, рассказала, как уличила отца в измене и решила отомстить.

По ее словам, любовница отца — очень религиозная женщина, которая посещает церковь. Сэнди уточнила, что она была в курсе того, что у ее возлюбленного есть семья. Девушка подчеркнула, что ее отец также всегда был очень набожным человеком и старался привить ей интерес к церкви. Несмотря на это, она выросла совершенно не заинтересованной в религии.

Узнав об измене, она отправила женщине несколько сообщений. «Вы теперь моя новая мама? Если вы так сильно хотите быть частью нашей семьи, можете оплатить мое образование», — написала девушка любовнице отца. Затем она отправила несколько цитат из Библии, в которых осуждается измена.

Не получив ответа ни от отца, ни от его любовницы, Сэнди решила отомстить. Зная о том, что оба они убежденные христиане, она сожгла крест, молитвенные карточки и изображение святого. Девушка записала процесс на видео и отправила им. «Если ад существует, я только что приобрела билет в один конец», — пошутила она. После этого отец написал ей, что сожалеет о случившемся.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что они с братом, устав от того, что их отец очень громко занимается сексом со своей девушкой, нашли способ остановить его. Когда дети делали домашнее задание и в очередной раз услышали громкие звуки, они включили религиозную музыку.