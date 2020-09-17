Муж развелся с женой и спустя год получил от незнакомца подтверждение ее измены

Мужчина рассказал, что получил записку от анонима, в которой неизвестный сообщил ему о неверности бывшей супруги. Пользователь Reddit с ником Bradt1977 заметил, что развелся с ней еще до получения послания.

«Расстался с ней и спустя год обнаружил это в почтовом ящике сегодня», — написал он. В записке, написанной от руки говорится, что жена изменяла мужу на протяжении двух лет.

По словам анонимного автора, любовником был его друг. «Он не знал, что она замужем, так как она никогда не говорила об этом», — сообщалось на листе бумаги. Аноним заключил, что тот мужчина сожалеет о произошедшем.

В комментариях многие посчитали, что таким образом в измене хотел признаться близкий друг Bradt1977. По их мнению, на это намекает корявый почерк, чтобы нельзя было определить автора. BohemViking считает, что любовник испытывал чувство вины и хотел сознаться.

Автор пояснил, что записка пришла в конверте, на котором были имя и адрес. По его словам, в настоящее время он ищет номер адресанта. Но некоторые призвали его отказаться от расследования. Пользовательница mojogirl_ предложила забыть о прошлом и двигаться вперед.

Ранее пользователь Reddit заподозрил жену в неверности, изучив список устройств, подключенных к роутеру в доме. Он выяснил, что в рабочее время к домашнему интернету подключался iPhone, принадлежащий другому мужчине. В комментариях большинство пользователей согласились с тем, что подозрения мужчины оправданны.