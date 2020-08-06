Женщина описала чудесные превращения мужа после удаления опухоли мозга

Пользовательница Reddit с ником @leekfluffy описала чудесные превращения, которые произошли с ее мужем после удаления опухоли мозга. Женщина сообщила, что ее супруг с самого начала отношений был тираном, однако совершенно изменился после операции.

По ее словам, они с мужем прожили в браке четыре года, три года назад у них родилась дочь. Автор поста подчеркнула, что все это время их отношения были абьюзивными. Мужчина бил ее и манипулировал ей.

«Однажды еще до свадьбы я пыталась уйти, но он ворвался в дом моих родителей и силой затащил меня в свою машину. Кроме того, он угрожал, что убьет меня, если я снова попытаюсь бросить его», — рассказала женщина. Она уточнила, что всегда любила своего мужа, однако четыре месяца назад твердо решила развестись и начала готовить план побега.

Месяц назад ее супругу удалили опухоль мозга. После операции он стал совершенно другим человеком. «Теперь он более чуткий и сострадательный. Он больше не бьет меня и не кричит на меня», — описала изменения женщина. Она добавила, что недавно ее муж расплакался и начал просить прощения, когда увидел на ее плече шрам, оставшийся после его удара.

Автор поста отметила, что ее сестра не верит в чудесное превращение и продолжает настаивать на разводе. Она советует пользовательнице Reddit жить подальше от человека, который может избить ее, если ему не понравится ужин, или запереть в туалете после ссоры. «Я сумасшедшая, если я хочу дать нашему браку второй шанс? Я люблю его еще сильнее, но часть меня подозревает, что его изменения — это на самом деле игра и что однажды он станет прежним», — резюмировала она и попросила совета у пользователей Reddit.

В комментариях многие согласились с тем, что мужчина мог действительно измениться, однако порекомендовали женщине не расслабляться. «После операции на мозге люди часто становятся другими, но старые привычки возвращаются. Просто помни об этом», — написал rtroth2946. «Я бы сказал, что стоит развестись, но остаться вместе. Сейчас он намного более дружелюбный и понимающий, тем более он чувствует угрызения совести за то, что он сделал. Если через пару лет его старое поведение вернется, тебе будет сложно развестись с ним. Если же оно не вернется, вы можете счастливо жить вместе и даже снова пожениться», — добавил hiregar.