Мужчина дал девушке поспать на нем в общественном месте и прослыл мерзким

Пользователь Reddit с ником DefiantPassenger1975 рассказал о неприятном инциденте, когда вечером в общественном транспорте к нему подсела девушка, а затем уснула на его плече. Пассажир прослыл мерзким в глазах девушки, так как не стал отталкивать ее.

По словам юзера, он живет в городе с развитой и удобной системой общественного транспорта, поэтому пользуется только им для поездок на работу и домой.

В четверг, 24 сентября, он как обычно ехал в вагоне, когда на одной из остановок к нему подсела девушка, несмотря на наличие других свободных мест. Мужчина читал книгу, в это время голова пассажирки упала ему на плечо.

«Честно говоря, я растерялся и не знал, как лучше разбудить ее, так что дал ей просто поспать. Я не испытывал дискомфорта», — описал он ситуацию. DefiantPassenger1975 пояснил, что примерно через 15 минут девушка проснулась и поняла, что спала на нем.

Она начала ругать мужчину и возмущаться, что он не разбудил ее. В ее понимании пассажир был ненормальным. Он также выслушал поток оскорблений, вокруг никто не реагировал на происходящее. Затем она потребовала от него извинений, что мужчина и сделал. Он также проехал свою станцию, чтобы не выходить вместе с недовольной девушкой.

Мужчина отметил, что переживает из-за происходящего. Из-за страха быть непонятым он не стал рассказывать о ситуации жене и детям. В комментариях пользователи в основном поддержали его решение и посчитали, что поведение девушки было некорректным. По мнению юзеров, именно она нарушила его личное пространство и должна была извиняться, а не наоборот.