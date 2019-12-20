Иностранная журналистка изумилась атмосфере в российских поездах

Московский корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лорен (Anna-Lena Lauren) рассказала о впечатлениях от путешествий на поезде по России. В тексте на сайте издания журналистка изумилась дружелюбной атмосфере во время таких поездок.

Иностранная журналистка заметила, что на авиарейсах ситуация обратная и часто происходят конфликты. «Недавно пассажир сломал нос женщине на рейсе из Гоа в Москву. Подобные конфликты остаются проблемой для российских авиакомпаний. Это странный феномен, учитывая, что в поездах драк не бывает», — написала Лорен.

Она подчеркнула, что лучшее при путешествии на российских поездах — это пассажиры. По словам Лорен, они помогают с багажом, угощают едой и ведут беседы «о жизни и смерти», а в финале поездки между ними завязывается дружба.

Корреспондент отметила, что в поездах «царят полный порядок, доброжелательность и покой» и даже в тесном купе между четырьмя людьми практически никогда не будет конфликтов.

В феврале 2019 года Лорен рассказала о позитивных впечатлениях от московского общественного транспорта. Ее впечатлило., что метро и наземный транспорт ходят по графику.

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