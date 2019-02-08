Шведская журналистка испробовала российские поезда и метро и изумилась

Шведская журналистка Анна-Лена Лорен (Anna-Lena Laurén) рассказала о позитивных впечатлениях от российского общественного транспорта. Своими эмоциями она поделилась на страницах ежедневной газеты Dagens Nyheter.

По словам корреспондентки, поезда в России ходят вовремя независимо от непогоды, в то время как шведские поезда и электрички «стоят на месте».

«Поезда, троллейбусы, метро. В России все ходит по графику вне зависимости от скачков температуры, морозов, слякоти, гололеда», — пишет Лорен.

Журналистка отметила, что особенно хорош общественный транспорт зимой, поскольку таксисты игнорируют своевременную замену летней резины на зимнюю.

В конце 2018 года британские журналисты восхитились путешествием на российском поезде, следовавшем из Москвы в Пекин. На них произвели впечатление масштабы страны, а также еда в вагоне-ресторане.

В 2017 году иностранцев изумило число читающих книги людей в московском метро. Фотография, сделанная маркетологом в одном из вагонов столичной подземки, стала вирусной.

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