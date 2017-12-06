Иностранцев изумило фото москвичей в утреннем метро

Специалист по коммуникациям Оксана Королева в конце ноября опубликовала в Facebook фото из столичной подземки, на которой как минимум пять человек из десяти, попавших в кадр, читают книгу, а еще двое изучают газеты. Такая страсть москвичей к чтению удивила иностранцев. Они начали массово делиться снимком, в результате фото набрало свыше 21 тысяч репостов, его заметили иностранные СМИ.

Фотография была сделана в понедельничный час пик на Таганско-Краснопресненской линии.

В комментарии к посту Королевой пришли пользователи из разных стран и высказали свое изумление. «Другой мир!» — пишет Антонелла Костантино.

«Цивилизация все еще существует», — порадовался француз Александре Труве. «Браво. Браво!» — добавил пользователь из Греции.

«Можете ли вы себе такое представить?» — спросил подписчиков бразильянка Аманда Диас, поделившаяся записью на своей странице. «Прямо как в Чили», — сыронизировал чилийский музыкант, намекая на то, что в стране подобного не увидишь.

«Когда-нибудь и у нас в метро будет вот так», — понадеялся житель Мехико.

В отличие от иностранцев, соотечественники оказались настроены не так оптимистично. Многие отметили, что подобная картина — большая редкость, в основном пассажиры метро предпочитают утыкаться в смартфоны. «Вот как здорово, что глючит инет в метро на фиолетовой ветке!» — отметила одна из подписчиц Королевой. «Впервые слет любителей антикварных книг проходит в вагоне метро!» — пошутил другой подписчик.

Некоторые обвинили автора во вранье, усомнившись в том, что кадр действительно сделан в час пик. Девушка заверила, что это было в 7:30 утра, однако ей объяснили, что час пик измеряется по загруженности вагонов, а не по времени.