Порно и интим оказались невостребованы у пассажиров московского метро

Порно и интимные услуги оказались среди наименее популярных поисковых запросов пассажиров московского метро. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Яндекса», с которыми ознакомилась «Лента.ру».

В среднем в день пассажиры подземки отправляют 300 тысяч поисковых запросов. Их анализ показал, что наиболее востребованной оказалась тема информационных технологий. Так, вопросы о программировании и компьютерах в метро задают в два раза чаще, чем по Москве в целом.

Специалисты также выяснили, что пассажиры предпочитают в утренние часы искать сонники и молитвы, а в вечернее — рецепты приготовления ужина. Самыми непопулярными темами оказались кино, дача и кроссворды.

В первой половине дня посетители метро часто ищут дорогу в суды, музеи и торговые центры. Ближе к закрытию подземки учащаются запросы о ночных автобусах и режиме работы переходов метро.

В июле «Яндекс» проанализировал музыкальные предпочтения россиян по регионам и попытался выяснить, действительно ли российских музыкантов на малой родине слушают лучше, чем в целом по стране. Самым «домашним» исполнителем оказался уроженец Ростовской области рэпер Баста.