Британские журналисты прокатились в российском поезде и пришли в восторг

Британские журналисты Кэти Гласс (Katie Glass) и Роб Риндер (Rob Rinder) восхитились путешествием на российском поезде дальнего следования. Фотоотчет с восторженными комментариями Гласс опубликовала в своем Twitter.

«Вчера вечером мы сели на поезд, следующий из Москвы в Пекин», — написала журналистка, сопроводив твит фотографией заснеженного перрона. Всю поездку по России она тщательно документировала: тред насчитывает более двух десятков публикаций.

Поездка журналистов началась 23 декабря. Британцев поразили масштабы страны: со слов Гласс, пейзаж за окном не менялся часами.

Наибольшее внимание в тематическом треде, посвященном путешествию, Гласс уделяет сервису в поезде. «Вот ресторан, еда восхитительная! Свежая и домашняя», — подписала она фотографии разнообразных блюд.

Судя по снимкам журналистки, они с Риндером едут в спальном вагоне («первый» класс). Она с охотой поделилась изображениями подстаканников и шоколада «Аленка», а также рассказала о заботливой проводнице Елене.

После непродолжительной остановки в Омске Гласс и Риндер продолжили путешествие. 25 декабря они отпраздновали в своем купе католическое Рождество бутылкой шампанского и фастфудом. В честь праздника Гласс преподнесла спутнику книгу Бориса Пастернака «Доктор Живаго» в английском переводе. Мужчина в ответ подарил Гласс серьги.

Тред набрал уже почти пять тысяч лайков. «Кажется, потрясающая поездка», — с завистью прокомментировал один из подписчиков. Многие заявили, что завидуют журналистам.

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