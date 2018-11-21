Иностранцы высмеяли любовь русских к ору и матерщине

В топ развлекательного портала Reddit вышла запись пользователя, который продемонстрировал, как поклонники многопользовательских игр из России используют микрофон, позволяющий им держать связь с другими игроками через голосовой чат. Он сравнил уровень громкости русских во время игры со звуками двигателя реактивного самолета.

Аллегория пришлась по вкусу другим игрокам, которые имели дело с русскими в голосовых чатах. Таких оказалось порядка 46 тысяч. Одни пишут, что благодаря игрокам из России никогда не забудут выход PlayerUnknown’s Battlegrounds. Другие вспоминают, что гневливость русскоязычных пользователей во время игры обогатила их словарный запас. В комментариях под постом не раз цитировали матерные слова на русском языке, в частности, знаменитое suka b***.

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Некоторые посетители Reddit высказывают мнение, что русские всегда так громко орут в микрофон, потому что не знают, что он усиливает звук. «И по какой-то причине это звучит так, будто они всегда на вечеринке с группой из пятилетних», — считает mrballr69117. StefanoBeast потребовал от России комментариев на этот счет.

В комментариях под постом отметились и россияне. «Я из России, и это правда», — признал greeny_green08. «Я русский, у меня есть микрофон, и я живу рядом с шоссе, на которое всегда открыто мое окно», — объяснил Some_MelonCat.

Некоторым русскоязычным пользователям было приятно увидеть на картинке микрофон, который стоит на их рабочем столе. «Микрофон, показанный на картинке, буквально тот, что я использую прямо сейчас. Он стоит около 2,5 доллара в России», — отметил один из них.

Летом 2018 года в сети обрели популярность русские мемы. В Twitter появились англоязычные аккаунты, объясняющие значение различных мемов, родившихся в России. В частности, иностранцы высоко оценили мем «Как тебе такое, Илон Маск?»

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