Иностранцев восхитил русский стул за 150 рублей

Стример из России обманул зрителей, замаскировав дешевый стул под роскошное кресло. На это Twitter обратило внимание новостное издание English Russia, посвященное новостям и мемам из России.

Геймер комментировал прохождение игры Euro Truck Simulator 2 и отвечал на вопросы зрителей. Кто-то спросил у стримера, что за кресло под ним. «Братан, ты реально хочешь посмотреть мое кресло? *** (обалденное) кресло, ***. Я буду вам показывать, мне не в падлу. Стоит 150 рублей», — сказал он, встав и презентовав деревянный стул с мягкой сидушкой. Оказалось, что игровое кресло было установлено в качестве фона за обычным стулом. Таким образом создавалась видимость, будто геймер восседает на удобном кресле.

«Этот парень — настоящий геймер», — признают подписчики аккаунта. «Иллюзия сотого уровня», — пишет геймер из Канады. Энрике из Чили нарек российского геймера «своим новым героем».

В комментариях под фотографиями игроки заявили, что срочно нуждаются в таком же стуле. Нашелся тот, кто подтвердил, что именно этот стул — самый правильный выбор для геймера.

«У меня такой же стул. Я могу подтвердить его качество. Более 10 лет службы и по-прежнему крепок», — заверил KuroNoTenno.

Видео со стримером стало вирусным. За сутки оно собрало 265 тысяч просмотров и почти 8 тысяч ретвитов.

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