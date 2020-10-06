Девушка опозорила молодоженов в прямом эфире и испортила им медовый месяц

Пользовательница Reddit с ником selinebabyw рассказала, как обнаружила на своем частном пляже пару, которая устроила беспорядок, и опозорила их в прямом эфире. Позже они пожаловались на то, что она испортила их медовый месяц, а мать девушки сказала, что ей не стоило устраивать скандал. В итоге она попросила комментаторов на Reddit оценить, насколько корректно она поступила.

По словам девушки, у ее семьи есть дом на берегу моря, вместе с ним они владеют частью пляжа. Все другие домовладельцы относятся с уважением к чужой частной собственности и никогда не заходят на территорию соседей. Для тех, у кого нет своего участка у моря, неподалеку есть общественный пляж.

Однажды автор поста приехала на отдых с мамой и сестрой. Вечером она установила на берегу пляжную мебель, а на следующий день обнаружила на ней посторонних. Пара, оказавшаяся молодоженами, переставила столы, стулья и пляжные кровати, а также замусорила пляж. Девушка отметила, что везде валялись бутылки и салфетки.

Заметив незнакомцев, ее мать и сестра сразу отправились вызывать полицию, а автор поста решила разобраться самостоятельно. Девушка подошла к паре, расположившейся на ее пляжной кровати, и сказала: «Простите, почему вы здесь? Вы находить на частной территории, сейчас сюда придет полиция и выпроводит вас». Молодожены ответили, что девушка, вероятно, ошиблась, и обвинили ее в том, что она находится на чужой частной собственности. При этом во время разговора они вели прямой эфир в соцсети.

Автор поста снова попросила их уйти и собрать мусор, который они разбросали. После этого незнакомцы накричали на нее, выключили прямой эфир и сказали, что она испортила их медовый месяц.

Когда на пляж прибыли полицейские, пара уже ушла, но их быстро вычислили и оштрафовали. Мать девушки сказала, что ей не стоило устраивать скандал, однако на Reddit многие поддержали автора поста. «Ты не портила их медовый месяц, просто они разозлились, что их поймали на лжи», — написал Chooks2pooks. «Им просто не понравилось, что это произошло в прямом эфире и испортило иллюзию, которую они пытались создать для подписчиков», — добавил INTJedi.