Женщина пригласила на свадьбу кенгуру и получила «лучшую в мире» фотографию

Пользовательница Reddit с ником Supersonic5 опубликовала старую фотографию со свадьбы своей матери. Рядом с женщиной на снимке запечатлен домашний кенгуру, которому на торжестве нашли работу: он держал коробочки с кольцами. За несколько часов пост набрал более 60 тысяч лайков, а некоторые назвали получившуюся фотографию лучшей в мире.

«Моя мама вырастила кенгуру, а потом он держал кольца на ее свадьбе», — подписала снимок девушка. Она также объяснила, что в Австралии нельзя держать кенгуру дома, однако многие фермеры помогают маленьким сумчатым, которые остаются сиротами. Подросшие звери затем нередко заходят к ним в гости.

«Это непредсказуемые дикие животные, они точно не подходят на роль домашнего питомца», — предупредила девушка. Автор поста добавила, что питомец ее матери — это западный серый кенгуру. По ее словам, они не такие большие и агрессивные, как другие представители семейства.

В комментариях многие посчитали приглашение кенгуру хорошей идеей. «Он был вышибалой на свадьбе», — пошутил Chrismont. «Мне срочно нужно узнать, держал ли кенгуру кольца в своей сумке», — добавил другой пользователей. Некоторые также посчитали, что мама девушки была настоящей диснеевской принцессой.

Ранее другой пользователь Reddit выложил старую фотографию своей бабушки, которая, по его словам, до 70 лет работала в баре. Многие комментаторы обратили внимание на то, что женщина на снимке выглядит очень стильно. При этом некоторые отметили, что она «опередила свое время».