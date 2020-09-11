Старая фотография «опередившей свое время» бабушки очаровала пользователей сети

Пользователь Reddit с ником Bumbly_B выложил старую фотографию своей бабушки, которая, по его словам, до 70 лет работала в баре. Снимок очаровал юзеров сети: он набрал около 70 тысяч одобрительных оценок и 1,7 тысячи комментариев.

Автор поста уточнил, что фотография была сделана в 1973 году. На ней его молодая бабушка позирует в баре в белой кофте. «Лучший человек, которого я когда-либо знал», — написал Bumbly_B.

Комментаторы обратили внимание на то, что женщина на снимке выглядит очень стильно. Они посчитали, что она «опередила свое время». «Если бы ты не сказал, что это старая фотография, я бы подумал, что ее сделали вчера! Бабушка классная и красивая», — восхитился MailOrderMedusa. «Мог бы сказать, что это девушка, которая ждет начала концерта в 1999-м. Я бы поверил», — поделился geeturbs.

Многие также принялись рассуждать о том, как быстро летит время. «Я сначала не понял, как твоей бабушке может быть 70, ведь 1970-е были 30 лет назад. А потом...», — сказал TransplantTeacher94. Пользователи Reddit согласились с его мнением, один из них также заметил, что ненавидит это ощущение.

В августе пользователь Reddit с ником boomermemeboy опубликовал старую фотографию своей бабушки со свадьбы ее дочери. Родственница попала в кадр в кепке с надписью Fuck Everybody («***** всех») и благодаря этому обрела фанатов в сети.