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Мужчина воссоздал старую фотографию отца и удивил всех одной деталью

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Фото: DasMech / Reddit

Пользователь Reddit с ником DasMech воссоздал с сыном старую фотографию, на которой его отец держит новорожденного ребенка. Многих удивило то, насколько они похожи, а также одна деталь: ради большего сходства автор поста отрастил усы, как у отца.

Старый снимок мужчина поместил слева, а его ремейк — справа, постаравшись восстановить снимок максимально точно во всех аспектах. «Мой отец держит меня-младенца, я держу моего новорожденного сына», — подписал он пост.

В комментариях внимание пользователей привлекли усы мужчины. Некоторые предположили, что он специально отрастил их, чтобы воссоздать старый снимок. «Когда у твоего сына будут свои дети, ты должен заставить его тоже отрастить усы!» — написал Chalciope. «Если у твоего сына будет дочка, она обязана наклеить усы для фотографии», — подчеркнул jouroboros.

Многие также обратили внимание на то, как сильно мужчина похож на своего отца. «Гены твоей мамы в этот момент: мы что, шутка для тебя?» — пошутил Sir_Varrick. «Ты больше похож на своего отца, чем он сам», — добавил HeartVoid.

Ранее пользователь Reddit с ником Dauntless1 воссоздал фотографию 73-летней давности, которую сделал его дед в Японии. Комментаторов удивила одна деталь, которая совпала на обоих снимках: одно из зданий сохранилось до наших дней, несмотря на возникшую вокруг него плотную застройку.

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