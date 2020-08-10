Мужчина отказался от наркотиков и алкоголя и показал поразительные изменения

Пользователь Reddit pooontangclan3, который в течение пяти лет не употреблял ни алкоголь, ни наркотики, опубликовал две фотографии и показал, как за это время изменилась его внешность. В комментариях к его посту многие поразились тем, насколько лучше он стал выглядеть.

«Пять лет назад я отказался от алкоголя и наркотиков. Все еще учусь, как нужно улыбаться», — гласит подпись к фотографиям. Комментаторы подчеркнули, что за это время внешность героя снимков изменилась в лучшую сторону.

Некоторых юзеров впечатлили глаза и брови мужчины. Многие отметили, что он в целом выглядит очень привлекательным, а также признали, что трезвость идет ему к лицу. «В задницу улыбку! Ты модель, братан», — написал один из пользователей.

В июне пользовательница Reddit с ником Ladybluerose опубликовала пост, в котором показала, как за несколько месяцев преобразилась внешность девушки, бросившей употреблять наркотики. В комментариях к публикации многие удивились, как она изменилась до неузнаваемости, и восхитились тем, что она смогла побороть зависимость.