Девушка показала изменившееся тело и вызвала восторг в сети

Пользовательница Reddit bethanyfitness рассказала, что сумела победить расстройство пищевого поведения — булимию и стать персональным фитнес-тренером. Девушка выложила две фотографии, сделанные с разницей менее чем в год, и вызвала восторг у юзеров.

Bethanyfitness показала, как выглядела во время болезни, а на другом снимке — как она выглядит сейчас. Изменения поразили пользователей соцсети: они посчитали, что девушка провела огромную работу над собой и порадовались ее успеху. «Потрясающий результат. Надеюсь, ты гордишься собой. Я тебя не знаю лично, но горжусь тобой», — сказал Annika_23.

Другие юзеры поделились своими историями о том, как боролись с расстройством пищевого поведения. По словам Emilise, у нее на это ушли годы. «Я знаю, насколько такая победа вдохновляет. И насколько это классно, что ты помогаешь другим сейчас как персональный тренер. Вдохновляющая история!» — заключила она.

В июне пользовательница Reddit с ником Ladybluerose опубликовала пост, в котором показала, как за несколько месяцев преобразилась внешность девушки, бросившей употреблять наркотики. В комментариях к публикации многие удивились, как она изменилась до неузнаваемости, и восхитились тем, что она смогла побороть зависимость.

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