Парень показал руку без отпечатков пальцев и вызвал удивление в сети

Пользователь Reddit с ником Jgmanfour показал фотографию своей руки и рассказал другим юзерам сети, что у него нет отпечатков пальцев. У многих комментаторов такая особенность вызвала удивление, а некоторые нашли в ней преимущества.

Один из юзеров рассказал, что отпечатков действительно может не быть. Такое, например, происходит из-за сильной экземы. «Такое и со мной случилось. Однажды я пыталась пройти контроль по прилету в Турцию и мне нужно было приложить палец. Это было фиаско! Меня едва согласились пустить в страну», — поделился mindful2ohhm.

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Многие предположили, что автор поста наверняка и сам сталкивается с проблемами из-за своей особенности. Сам Jgmanfour рассказал, что у него постоянно выскальзывают предметы из рук.

Некоторым показалось, что парень наверняка испытывает проблемы с тем, чтобы разблокировать телефон. При этом многие признали, что у него есть ощутимое преимущество: он может совершить преступление и не быть пойманным из-за оставленных отпечатков пальцев. Многие даже в шутку предложили Jgmanfour «работу».

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