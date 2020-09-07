Родители попросили дочь расстаться с возлюбленной из-за физического недостатка

Пользовательница Reddit с ником Throwraneo рассказала, что у нее произошел конфликт с родителями из-за возлюбленной. 18-летняя девушка пояснила, что причиной послужил физический недостаток: ее 20-летняя подруга слепая.

По словам автора поста, родители попросили ее расстаться с возлюбленной. По мнению отца и матери, отношения с потерявшей зрение девушкой в будущем ограничат возможности их дочери.

Дочь в ответ настояла на том, что не видит в этих отношениях сложностей. Ее возлюбленная самостоятельно справляется со всеми делами и не нуждается в постоянной опеке. Чтобы доказать это, автор поста пригласила девушку к себе домой, где они провели вечер вместе с родителями.

Отец и мать пользовательницы Reddit невзлюбили возлюбленную дочери, однако после еще одного разговора их удалось переубедить. Они согласились пойти навстречу и не мешать отношениям девушек.

В комментариях многие поддержали автора публикации. Некоторые отмечали, что в таком вопрос не всегда стоит принимать то решение, которое предлагают родители. Пользователь sheuduehz написал, что сам женат на слепой. «Скажу честно — жизнь с ней действительно ограничит часть твоих возможностей, так что родители не то чтобы совсем не правы. Однако если ты любишь ее и готова на эти ограничения, то это придаст тебе сил», — подчеркнул юзер.

Ранее специалисты в области психического здоровья рассказали на Reddit, какие привычки и действия родителей способны навсегда испортить характер их детей. Среди основных проблем были названы постоянная попытка сделать ребенка копией себя и неумение с любовью относиться к чаду, особенно в моменты плохого поведения.