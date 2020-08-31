Девушка пришла знакомиться с родителями возлюбленного и разрушила их семью

Американка рассказала на Reddit, как разрушила семью своего бойфренда, непреднамеренно раскрыв измену одного из родителей. Пользовательница под ником QueenOfPassAgress догадалась об этом по группе крови их детей. Пост набрал более 64 тысяч лайков. В комментариях многие удивились знаниям автора публикации.

По словам 19-летней девушки, она встречалась с ровесником по имени Джейкоб (Jacob). Через месяц после знакомства возлюбленный пригласил ее на обед с семьей. Она пришла к ним домой и познакомилась с отцом, который работал механиком, и матерью, которая была домохозяйкой. По описанию автора, семья была обычной, жила в пригороде южного штата США.

На встрече присутствовали все близкие члены семьи: помимо родителей были старший брат и сестра бойфренда, а также их новорожденная дочь. Беседа зашла о работе девушки, она рассказала, как помогает на станции переливания крови.

Отец сообщил, что является универсальным донором, так как у него первая группа крови с отрицательным резус-фактором. Ее возлюбленный сообщил, что у него такая же группа крови, а старшие дети имели другую — четвертую. Это не смутило автора поста, так как было известно о том, что женщина в прошлом уже была замужем и осталась вдовой.

Девушка поинтересовалась, какая группа крови была у биологического отца старших детей в семье — вторая или третья. Из-за этого мать побледнела, а отец замолчал. Затем мужчина рассказал, что супруга поклялась ему в верности и что дети от него. Выяснилось, что в прошлом браке у женщины не было детей. В результате подтвердились его подозрения об измене.

По словам рассказчицы, вскоре она расстались с Джейкобом. ДНК-тесты подтвердили, что ни один из детей, зачатых в браке, не был от супруга. Отец и мать бывшего возлюбленного развелись.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как купила в подарок своему возлюбленному ДНК-тест. Он предполагал, что может происходить из королевского рода, однако результаты теста вскрыли семейную тайну.